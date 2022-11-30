في أربيل.. مهرجان سينمائي يعرض المشاكل الاجتماعية ومعاناة الإيزيديات "تروى من جديد"

شفق نيوز / أُقيمت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مهرجان للافلام السينمائية بمشاركة 10 أقلام متنوعة من مختلف محافظات اقليم كوردستان، فيما برزت فيها قضايا الأجهاض ومعاناة الفتيات الايزيديات من تنظيم (داعش).

وقال المخرج السينمائي الكوردي زهاوي محمود لوكالة شفق نيوز إن "الإفلام التي تم عرضها تناولت العديد من المواضيع والمشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمع الكوردي وعرض حلول لها وكان الكثير منها مستوحى من قصص واقعية حول الإجهاض ومعاناة النساء الايزيديات بعد عودتهن الى ذويهن وهجرة الشباب من اقليم كوردستان الى الخارج".

بدورها تقول روز شنگالي التي شاركت بقصتها في احدى الافلام المشاركة لوكالة شفق نيوز، "كفتاة ايزيدية طرحت قصتي بعد الهروب من (داعش) في العام (2014)، والعودة، وتم تجسيدها في احد الافلام التي عُرضت وهي رسالة مهمة لتوعية المجتمع بما عانت منه النساء الايزيديات خلال السنوات الماضية"، مبينة أن "هذه المعاناة ما زالت مستمرة لدى الكثير من النساء بأمل ان يتم عرضها في المهرجانات الفنية العالمية لتسليط الضوء على هذه القضية".

وكان اجهاض الاطفال واحداً من المواضيع الاخرى التي تم تناولها في الافلام المعروضة وتقول المخرجة السينمائية شنگ هوليري التي أنتجت واحدة من هذه الأفلام لوكالة شفق نيوز إن "عرض الفيلم الخاص بإجهاض الاطفال نال استحسان الحاضرين في المهرجان لأن هذه القضية غير مطروقة في الإعلام بشكل كبير لكن لديها تواجد ملحوظ وكان توجه الفيلم حول تشجيع الجهات التشريعية في الاقليم الى تشديد على هذه القضية كونها ستتسبب بأضرار جسيمة للنسيج الاجتماعي".