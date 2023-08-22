في أربيل.. مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة غرقاً

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، سركوت كارش، يوم الثلاثاء، عن انتشال جثث ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة قضوا غرقاً في نهر الزاب الكبير.

وقال كارش لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع ظهر اليوم في قضاء خبات التابع لأربيل حيث قضى ثلاثة أشخاص غرقاً في نهر الزاب الكبير".

وبين أن "الضحايا هم أب وابنه وبنت أخيه، حيث توجه الابن ويبلغ من العمر ست سنوات إلى مياه النهر وما أن دخلها حتى غرق فهرع إليه الأب والبالغ من العمر 28 عاماً وبنت أخيه وعمرها 17 عاماً لإنقاذه إلا أنهم غرقوا جميعاً".