في أربيل.. إطلاق برنامج تدريبي نوعي للشباب بالشراكة بين "روانكة" وجامعة كوردستان (صور)

شفق نيوز- أربيل

أُقيمت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، مراسم رسمية لإطلاق دورة تدريبية نوعية تحت مسمى (TVET)، تهدف إلى تطوير المهارات التربوية والمهنية للشباب، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين مؤسسة "روانكة" وجامعة كوردستان - هولير (أربيل).

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن البرنامج يرتكز على تقديم دورات تدريبية مكثفة للشباب في تخصصات مهنية وتقنية حيوية تشمل: صيانة السيارات، علوم الحاسوب، التسويق الإلكتروني، وتقنيات الطاقة الشمسية.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف طلبة الجامعات، مع وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل فئات أوسع من المجتمع من غير الطلبة، بهدف رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة ومدربة.

وحضر مراسم الإعلان رئيس ومؤسس مؤسسة "روانكة"، إدريس نيجيرفان بارزاني، إلى جانب نخبة من الشخصيات الأكاديمية والتربوية وعدد من المهتمين بقطاع التنمية البشرية والتعليم المهني.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يسعى فيه إقليم كوردستان إلى تعزيز مهارات الشباب وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، من خلال برامج التدريب المهني والتقني المتطورة.