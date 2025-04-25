في أربيل.. صلاة لـ"راحة نفس" البابا (صور)

شفق نيوز/ أقام جمع من مسيحيي مدينة عنكاوه في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، صلاة لراحة نفس قداسة البابا فرنسيس، في كاتدرائية ماريوسف.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الصلاة تمت برعاية المطران بشار متي، بهدف "راحة نفس قداسة البابا فرنسيس"، في كاتدرائية ماريوسف بمدينة عنكاوه في أربيل.

وأوضح أن الصلاة أقيمت بمشاركة جميع المكونات المسيحية آشوريين وكلدانيين، حيث تعرف مدينة عنكاوه بأنها مدينة تضم الغالبية المسيحية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، الحضور من المسيحيين الذين شاركوا بإقامة الصلاة، في جو ديني مليء بالحزن على وفاة البابا فرنسيس الذي يمثل للمسيحيين أسقف روما ورأس الكنيسة الكاثوليكية، ووفق العقائد الكاثوليكية خليفة القديس بطرس وله سلطة إدارية وتعليمية على الكنيسة الجامعة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أقيم في العاصمة بغداد، قداسا تذكاريا للحبر الأعظم الراحل البابا فرنسيس، حيث تجمع القساوسة والراهبات، وجمع من المسيحيين في كنيسة مار يوسف الكلدانية.

وقد توسطت صورة البابا الراحل، محراب الكنيسة، خلال تأدية القداس، وبجانبها العلم العراقي، تذكيرا بزيارته التاريخية للعراق.

وتوفي البابا فرنسيس، في 21 من نيسان/ أبريل الجاري، بعد أزمة صحية ألمت به منذ أشهر، ودخل على إثرها المستشفى لأكثر من مرة، قبل أن يتوفي في شقته.