في أربيل .. شخصان يحصلان على 6 ملايين دينار مقابل تطعيمهما بلقاح كورونا

شفق نيوز/ تم الإعلان في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان اليوم الخميس عن حملة لدعم التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث حصل شخصان على مكافأة مقدارها ثلاثة ملايين دينار عراقي لكل واحد منهما لتلقيهما اللقاح.

وتدعم المؤسسة الدولية للعمل الإنساني التابعة للبيشمركة الحملة، حيث قال رئيسها رزكار علي خلال مؤتمر صحفي على هامش إجراء القرعة للذين سجلوا اسماءهم، إن "أي شخص يسجل أسمه للتطعيم سيدخل ضمن القرعة للحصول على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين دينار".

وستجري المؤسسة كل أسبوعين القرعة للإعلان عن اثنين من الفائزين ضمن الأسماء المسجلة للحصول على المبالغ المالية.

واليوم أُجريت القرعة لأول مرة ليحصل شخصان على مبلغ مالي مقدارها ستة ملايين دينار لكل منهما نصف المبلغ.