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في أربيل .. شاب يلقى حتفه طعنا والقبض على قاتل مطلوب منذ 11 عاما

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-29T07:53:34+0000
في أربيل .. شاب يلقى حتفه طعنا والقبض على قاتل مطلوب منذ 11 عاما

شفق نيوز/ افاد المتحدث باسم شرطة محافظة اربيل هوكر عزيز يوم السبت ان شخصاً قُتل على ايدي اقربائه في احدى مناطق مركز المدينة.

وقال عزيز في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان مفارز الشرطة توجهت في الساعة الخامسة فجرا الى مكان الحادث الواقع في حي "شيخ أحمد" لتجد المدعو "بختيار رستم" من مواليد عام 1989 مقتولا طعنا بآلات حادة.

واضاف انه "حسب ما سمعنا ان المجنى عليه قُتل على يد اقرباء له ولكن التحقيقات مستمرة للوصول الى معرفة كامل تفاصيل الجريمة".

وفي هذه الاثناء قالت مديرية شرطة المحافظة في بيان اليوم ان قسم شرطة ناحية "عنكاوا"، ومركز شرطة منطقة "طورق" وبالتعاون مع شرطة النجدة القت القبض في جمرك الخضر والفواكه في أربيل شخص يُدعى (ع، ع، ح) مطلوب منذ عام 2009 وفق المادة (405) من قانون العقوبات

واوضح البيان ان القوات الامنية ضبطت لديه سيارة نوع "كيا فلات" وكذلك سلاح نوع مسدس "كلوك"، وبندقية نوع "كلاشينكوف".

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