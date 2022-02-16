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في أربيل .. شاب يقتل والدته السبعينية طعناً بسكين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-16T07:20:53+0000
في أربيل .. شاب يقتل والدته السبعينية طعناً بسكين

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة اربيل يوم الأربعاء بمقتل امرأة مسنة على يد نجلها في منطقة بحركة.

وقالت الشرطة في بيان، ان قوات الشرطة في المديرية تم ابلاغها مساء أمس عن حالة قتل في منطقة بحركة لتصل وعلى الفور إلى محل الحادث وتبيّن أن امرأة مسنة قد قُتلت طعنا بسكين من قبل أبنها، موضحة أنه وفقا للتقرير الطبي فإن أبنها يعاني من مرض نفسي.

وأضاف البيان أن المرأة تبلغ من العمر 70 عاماً وتُدعى (همين عبدالله محمد أمين)، ونجلها يُدعى (ھ ز. خ) بعمر 36 عاما، وقد أُلقي القبض عليه من قبل قوات الشرطة، وفُتح ملف تحقيق له من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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