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في أربيل .. شاب يحوّل فرح أُسرة إلى مأتم (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-12T05:51:58+0000
في أربيل .. شاب يحوّل فرح أُسرة إلى مأتم (صور)

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم مديرية شرطة المرور في محافظة أربيل فاضل حاجي يوم السبت بأن شاباً تسبب بمصرع رجل وزوجته في حادث سير مروع أثناء توزيعها بطاقة دعوة حفل زفاف ابنهما.

وقال حاجي في بيان اليوم: إن حادثا مروريا وقع مساء أمس قرب شارع 120 مترا وتحديدا قرب بنايات الشقق العالمية وذلك عندما كان يقود شاب عجلة نوع (نيسان) خصوصي بسرعة فائقة، وفي الوقت نفسه لم يكن منتبها للشارع ومحيطه ليصطدم بعجلة نوع "شوفرليت" خصوصي كانت يستقلانها رجل وزوجته، وهما كبيران في السن. 

وأوضح أن سائق العجلة (الشوفرليت) فقد هو أيضا السيطرة عليها ليصطدم بسياج الشارع المجاور للطريق، مردفا بالقول للأسف أن الرجل وزوجته المسنين فارقا الحياة عندما كانا يقومان بتوزيع بطاقة دعوة حفل زفاف ولدهما ناهيك عن الأضرار المادية الفادحة التي الحقاها السائق الشاب جراء الحادث بسبب السرعة الفائقة وعدم الإنتباه.

ووفقا لحاجي فإنه عندما سئل الشاب عن الحادث لم يحر جوابا سوى أنه قال: رفعت رأسي فاذا أنا قريب جدا من العجلة (الشوفرليت) لاصطدم بها.

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