سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في أربيل .. سيارة مسرعة تقتحم ملعباً للأطفال وتخلف إصابات بينها خطيرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-15T08:47:59+0000
في أربيل .. سيارة مسرعة تقتحم ملعباً للأطفال وتخلف إصابات بينها خطيرة

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بوقوع حادث دهس داخل ملعب للأطفال في أحد الأحياء داخل مركز المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز، لوكالة شفق نيوز، ان شخصا قام في وقت متأخر من ليلة أمس بدهس عدد من الأشخاص داخل مكان مخصص للعب الأطفال في حي سيبردان باربيل.

وأضاف انه بعد التحقيقات تبيّن أن سبب السرعة التي قاد بها السائق يعود الى هربه من اشخاص قريبين من المكان بسبب مشاكل اجتماعية بينهم، ولم يتمكن بعدها من السيطرة على السيارة ما تسبب بدهس عدد من الأشخاص في المكان المذكور.

وتابع عزيز، أن الشرطة تمكنت من القاء القبض على شخص واحد كان يستقل العجلة، مؤكدا ان التحقيقات ستستمر حتى الوصول الى بقية المتهمين.

وعن الجرحى قال المتحدث باسم شرطة اربيل، ان الحادث اسفر عن اصابة 8 اشخاص بجروح، مبينا أن امرأة ورجلاً من بين المصابين كانت جروحهما خطيرة حيث بُترت ساق لكل منهما إضافة إلى اصابة خمسة أطفال بجروح مختلفة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

related

مقتل واصابة ثلاثة اشخاص من اسرة واحدة بشجار في محافظة اربيل

Date: 2020-03-23 16:54:56
مقتل واصابة ثلاثة اشخاص من اسرة واحدة بشجار في محافظة اربيل

في أربيل .. شخصان يحصلان على 6 ملايين دينار مقابل تطعيمهما بلقاح كورونا

Date: 2021-11-18 09:24:46
في أربيل .. شخصان يحصلان على 6 ملايين دينار مقابل تطعيمهما بلقاح كورونا

دفاع مدني اربيل: نعمل على اخماد حريق الستائر.. وصاحب المعمل يقدر الخسائر بمئات آلاف الدولارات (صور+ فيديو)

Date: 2022-05-30 17:00:57
دفاع مدني اربيل: نعمل على اخماد حريق الستائر.. وصاحب المعمل يقدر الخسائر بمئات آلاف الدولارات (صور+ فيديو)

شرطة أربيل تكشف طبيعة انفجار معمل الحديد

Date: 2021-12-21 17:07:42
شرطة أربيل تكشف طبيعة انفجار معمل الحديد

هزة أرضية تضرب مناطق في كوردستان

Date: 2020-01-29 20:35:15
هزة أرضية تضرب مناطق في كوردستان

عاصمة كوردستان تسجيل 34 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-08 23:12:31
عاصمة كوردستان تسجيل 34 اصابة جديدة بكورونا

أربيل تنوه لتفجيرات في المدينة وتطمئن السكان

Date: 2021-10-14 07:53:56
أربيل تنوه لتفجيرات في المدينة وتطمئن السكان

صحة اقليم كوردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في اربيل

Date: 2020-04-02 09:34:24
صحة اقليم كوردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في اربيل