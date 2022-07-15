في أربيل .. سيارة مسرعة تقتحم ملعباً للأطفال وتخلف إصابات بينها خطيرة

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بوقوع حادث دهس داخل ملعب للأطفال في أحد الأحياء داخل مركز المدينة.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز، لوكالة شفق نيوز، ان شخصا قام في وقت متأخر من ليلة أمس بدهس عدد من الأشخاص داخل مكان مخصص للعب الأطفال في حي سيبردان باربيل.

وأضاف انه بعد التحقيقات تبيّن أن سبب السرعة التي قاد بها السائق يعود الى هربه من اشخاص قريبين من المكان بسبب مشاكل اجتماعية بينهم، ولم يتمكن بعدها من السيطرة على السيارة ما تسبب بدهس عدد من الأشخاص في المكان المذكور.

وتابع عزيز، أن الشرطة تمكنت من القاء القبض على شخص واحد كان يستقل العجلة، مؤكدا ان التحقيقات ستستمر حتى الوصول الى بقية المتهمين.

وعن الجرحى قال المتحدث باسم شرطة اربيل، ان الحادث اسفر عن اصابة 8 اشخاص بجروح، مبينا أن امرأة ورجلاً من بين المصابين كانت جروحهما خطيرة حيث بُترت ساق لكل منهما إضافة إلى اصابة خمسة أطفال بجروح مختلفة نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.