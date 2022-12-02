في أربيل .. سوري يدهس بريطانياً ويتسبب بوفاته

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بمصرع شخص بريطاني الجنسية بحادث دهس تسبب به سوري وسط مركز المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الساعة (1:30) من فجر اليوم تم إخطار قواتنا في مديرية شرطة محافظة أربيل بوقوع حادث مروري في شارع 100 متري بالقرب من فندق (آرجان روتانا) لتتوجه وعلى الفور إلى مكان الحادث".

وأضاف البيان "اتضح أن سائق دراجة نارية يُدعى (م. خ. ش) سوري الجنسية ومن القومية العربية يعمل سائقا لتوصيل الطلبات ما يُعرف بـ(الدليفري) دهس مواطناً بريطاني الجنسية يُدعى (أندرو تورلي) يبلغ من العمر 59 عاما يعمل في شركة في اربيل حيث أراد عبور الشارع سيرا على الأقدام ليس من المكان المخصص للعبور"، مشيرا إلى أن المواطن البريطاني قد توفي نتيجة الحادث.

ووفقا للتحقيقات، كان يرافق المواطن البريطاني صديق له يُدعى (ديفيد) أعترف بأنهما كان قد احتسيا الكحول قبل وقوع الحادث وأن صديقه لم يعبر من المكان المرخص للعبور لتقع الكارثة، بحسب البيان الذي أشار إلى احتجاز سائق الدراجة النارية من قبل قوات الشرطة بموجب المادة 24 من قانون المرور.