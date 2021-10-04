سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في أربيل.. زوجة تستعين بشقيقها لقتل زوجها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-04T06:31:02+0000
في أربيل.. زوجة تستعين بشقيقها لقتل زوجها

شفق نيوز / أعلنت شرطة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تفاصيل جريمة قتل وقعت في مجمع كنجان سيتي.

وذكر المتحدث باسم الشرطة، هوكر عزيز، لوكالة شفق نيوز، أن "مجمع كنجان سيتي، في مدينة أربيل، شهد مساء أمس جريمة قتل نفذتها زوجة بالاستعانة مع شقيقها، بحق زوجها".

وأوضح عزيز، أن "الجريمة نفذت بعد مشادة كلامية بين مهندس يبلغ من العمر 30 عاماً، وزوجته قبل أن يتحول إلى عراك وثم يتدخل شقيق الزوجة ويقومان بقتله".

وأشار إلى أن "الشرطة اعتقلت الزوجة وشقيقها"، لافتا إلى أن "العائلة عربية، وأصلها وسط البلاد، وتسكن أربيل منذ أكثر من 13 سنة".

related

خلال اقل من سبع ساعات.. شرطة اربيل تعتقل قاتل "أكوا بارك"

Date: 2020-02-16 17:10:30
خلال اقل من سبع ساعات.. شرطة اربيل تعتقل قاتل "أكوا بارك"

أربيل تعتقل شخصاً قتل زوجته بعد فراره للحدود مع تركيا

Date: 2021-07-02 20:48:39
أربيل تعتقل شخصاً قتل زوجته بعد فراره للحدود مع تركيا

أربيل.. مقتل فتاة على يد والدها بسبب مشاكل عائلية

Date: 2021-07-12 06:13:04
أربيل.. مقتل فتاة على يد والدها بسبب مشاكل عائلية

اعتقال قاتل بعد ساعات من تنفيذ جريمته في أربيل

Date: 2021-03-24 18:51:48
اعتقال قاتل بعد ساعات من تنفيذ جريمته في أربيل

شرطة اربيل تقبض على امرأة قتلت ابنتها تعذيبا ورمت بجثتها في وادٍ

Date: 2020-02-04 15:38:58
شرطة اربيل تقبض على امرأة قتلت ابنتها تعذيبا ورمت بجثتها في وادٍ

الكشف عن هوية قاتل الشقيقين في اربيل

Date: 2021-08-25 17:38:13
الكشف عن هوية قاتل الشقيقين في اربيل

اعتقال مرتكبي احدى اغرب عمليات السرقة في اقليم كوردستان

Date: 2020-03-20 12:32:14
اعتقال مرتكبي احدى اغرب عمليات السرقة في اقليم كوردستان

شرطة أربيل تعتقل متهمين اثنين بقتل 3 أشخاص

Date: 2021-09-13 17:24:21
شرطة أربيل تعتقل متهمين اثنين بقتل 3 أشخاص