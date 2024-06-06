في أربيل .. "روانگه" تطلق حملة لتنظيف البيئة بمناسبة يومها العالمي (صور)

شفق نيوز/ أطلقت مؤسسة "روانگه"، اليوم الخميس، حملة لحماية البيئة تحت عنوان "القمامة ليست لي. الوطن لي ".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحملة بدأتها المؤسسة لتنظيف متنزه (سامي عبدالرحمن) في اربيل".

وقال مدير اعلام العلاقات والاعلام في المؤسسة كوفار كامل لوكالة شفق نيوز انه "نؤمن أن تحسين الوضع البيئي سيساهم في رفع جودة الحياة لدى المواطنين، وقد قمنا اليوم بتوفير المستلزمات للمتطوعين لتنظيف هذا المكان".

وتأتي هذه الحملة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة حيث يكون الهدف منه نشر الوعي البيئي والحفاظ على النظافة.