في أربيل.. رجل يقتل شاباً ويصيب زوجته بجروح بليغة

شفق نيوز - أربيل

أفاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بأن رجلاً أقدم على قتل شاب وإصابة زوجته بجروح خطيرة داخل منزل الزوجية في ناحية "قوشتبه".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الزوج أطلق النار داخل المنزل على شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، قبل أن ينهال عليه طعناً بالسكين ما أدى لوفاته في الحال، فيما أصيبت زوجته (32 عاماً) بجروح بليغة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وهي ترقد حالياً في قسم العناية المركزة.

وأوضح المصدر أن جميع أطراف الحادثة (الزوج والزوجة والقتيل) ينتمون للقومية العربية وهم من أهالي قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تحفظت على محل الجريمة وفتحت تحقيقاً موسعاً للكشف عن ملابسات الحادثة وملاحقة الجاني.