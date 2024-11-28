في أربيل.. رجال أعمال وتجار هنود يبحثون الاستثمار والتبادل التجاري (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، لقاء غرفة التجارة والصناعة، مع كبرى الشركات الهندية، تتقدمهم القنصل العام للهند في الإقليم، حيث بحثوا سبل تطوير التبادل التجاري والاستثمار بين نيودلهي وأربيل.

جاء ذلك، خلال استقبال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في أربيل، كامران صلاح باجگر، وبحضور سلار صلاح خوشناو وحاجي فيصل گردي، أعضاء المجلس التنفيذي للغرفة، ورسول حاجي عمر، رئيس فرع أربيل للمستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، وعدد من رجال الأعمال المحليين، مدام گوبال، القنصل العام للهند في أربيل، والوفد المرافق المكون من 25 شركة وتاجرًا في قطاع الأغذية من الهند.

ويأتي ذلك، في ظل الاستقرار والهدوء والظروف المواتية في إقليم كوردستان للعمل والاستثمار وإنعاش القطاع الاقتصادي، خاصة في مدينة أربيل، وفي إطار زيارة وفود رجال الأعمال للمدينة وغرفة تجارة أربيل على وجه التحديد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخلال الاجتماع، أشار نائب رئيس غرفة أربيل، إلى التطور التجاري بين الهند وإقليم كوردستان، وقال إن حجم التجارة يتزايد عامًا بعد عام، مضيفًا أن إقليم كوردستان يتطلع إلى تطوير المستوى التجاري مع الهند بحيث يشمل جميع القطاعات، وأبدى استعداد غرفة التجارة والصناعة في أربيل للتنسيق ودعم رجال الأعمال والتجار الهنود.

بدورها، شكر مدام گوبال، القنصل العام للهند في أربيل، غرفة التجارة والصناعة في أربيل على التنسيق، وصرحت بأن الشركات والتجار الهنود يشاركون سنويًا بوفود مختلفة في المعارض الدولية في إقليم كوردستان، وفي نفس الوقت حاولنا المشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية.

وأضاف أن "القنصلية الهندية تقدم كل التعاون والتسهيلات لرجال الأعمال والتجار في إقليم كوردستان، خاصة أعضاء الغرفة، كما سهلنا الأمر لجميع السياح من الإقليم الذين يزورون بلدنا"، لافتة إلى أنه في بداية العام القادم سيتم افتتاح معرضين دوليين في الهند، ومن دواعي سرورنا مشاركة عدد من شركات كوردستان فيهما، وتمنت أن تقوم غرفة التجارة والصناعة في أربيل بزيارة وفد تجاري للهند للتعرف عن قرب على أحدث منتجاتهم، وخاصة المنتجات التكنولوجية.

وأعلن مدام گوبال، أن الهند بالإضافة إلى كونها دولة مصدرة مهمة عالميًا، فهي أيضًا تمتلك سوقًا كبيرًا جدًا، وتمنت أن يقوم تجار ورجال أعمال إقليم كوردستان بتصدير منتجاتهم.

في هذا الاجتماع، تحدثت الشركات الهندية المشاركة عن حجم ومنتجات شركاتها، وسلطت الضوء على حجم تصدير منتجاتها إلى العراق وإقليم كوردستان، وأكدت على مواصلة المشاركة في المعارض الدولية لإقليم كوردستان.