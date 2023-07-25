في أربيل.. "ذاكرة الطين" تجمع فنانين عراقيين من مختلف المحافظات (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، فعاليات معرض لفن الخزف بعنوان "ذاكرة الطين".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المعرض اقيم في المركز الثقافي لجامعة جيهان وشهد حضوراً واسعاً من قبل الفنانين التشكيليين والمهتمين بالفن.

وقال مدير العلاقات الثقافية في جامعة جيهان، بدر سنجاري، لوكالة شفق نيوز، ان "المعرض شارك فيه 16 فناناً من مختلف محافظات العراق ويضم 40 لوحة"، مبيا ان "الهدف من المعرض تعريف الزائرين بإبداعات فن الخزف في العراق خاصة للجيل الجديد وكنوع من الترابط الثقافي بين الاجيال".

من جهته، قال الفنان شنيار عبد الله، الذي شارك بعمل فني في المعرض، لوكالة شفق نيوز، ان "العمل الفني الذي قمت شاركت به في المعرض باستخدام السيراميك وصُنع بدرجة حرارة عالية ومن المهم جدا الاهتمام بهذا النوع من الفن التشكيلي، فالفنانين الذين يعملون فيه لتطوير الانواع المختلفة من الفن".