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في أربيل .. دائرة خدمية تلغي عطلة السبت لهذا السبب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-16T07:42:58+0000
في أربيل .. دائرة خدمية تلغي عطلة السبت لهذا السبب

شفق نيوز/ أفادت مديرية ماء اربيل، يوم الجمعة، بالغاء عطلة يوم السبت لموظفيها بسبب قرار الإعفاء من اجور الماء.

وقال مدير عام ماء اربيل زردشت عبدالخالق لوكالة شفق نيوز ان " الغاء عطلة يوم السبت هو لاكمال معاملات المواطنين الخاصة بقرار الإعفاء من اجور الماء بنسبة 15 بالمئة " مبينا ان الغاء العطلة هو بشكل مؤقت حتى انتهاء مهلة قرار الإعفاء في 20 من الشهر الحالي".

واضاف أن، "الغاء عطلة يوم السبت سيساعد على استقبال اكبر عدد من المراجعين في المديرية قبل انتهاء مهلة قرار الاعفاء".

وكانت وزارة البلديات في حكومة إقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق اعفاء المواطنين من اجور الماء بنسبة 15 بالمئة حيث وجهت بمراجعة مديريات الماء للاستفادة من هذا القرار الذي سيستمر لغاية 20 من الشهر الجاري.

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