في أربيل.. خطة مستقبلية لتصنيع أشهر ماركة سيارات عالمية (صور)

شفق نيوز/ أعلن الوكيل العام شركة "تويوتا" اليابانية في العراق، سردار بيباني، يوم الخميس، عن خطة مستقبلية لتصنيع هذه السيارة في العراق، فيما افتتح أول مركز ميكانيكي للصيانة والإدامة.

وقال بيباني لوكالة شفق نيوز، خلال الإعلان في أربيل عن افتتاح أول مركز لتدريب كوادر صيانة سيارات "تويوتا"، بحضور ممثل الشركة الأم ومندوبيها ووكلائها في الشرق الأوسط، إن "هذا المركز سيُخرّج كوادر عراقية مختصة بصيانة سيارات (تويوتا) وتقديم الخدمات لمستخدميها".

وأضاف "لدينا خطوات تالية على المدى الطويل لافتتاح أول مركز لإنتاج سيارات (تويوتا) في العراق والذي سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط".