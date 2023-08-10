في أربيل.. حوار بشأن خطر العراق الأكبر (صور)

شفق نيوز / أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس، جلسة حوارية حول التغير المناخي في العراق.

وتضمنت الجلسة نقاشاً حول دور الصحافة العراقية، في تغطية انعكاسات أزمات البيئة والتغيرات المناخية على المجتمع.

وقال الناشط البيئي، أحمد علاء، (أحد المشاركين) لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة أقيمت لمناقشة دور الصحافة والإعلام في توعية المجتمع بمخاطر التغير المناخي، الذي وصل إلى مراحل متقدمة وتأثر به العراق أيضاً".

وشارك في الجلسة الحوارية العديد من الإعلاميين والخبراء في مجال البيئة لمناقشة آلية توعية المواطنين بهذا التغير، إضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن.

وتصنّف الأمم المتحدة، العراق الذي ما يزال يتعافى من عقود من الصراعات، واحدا من أكثر بلدان العالم تأثراً بتغير المناخ.

ووجهت الأمم المتحدة بوقت سابق، نداء للتضامن مع العراقيين، في مواجهة تحديات المناخ، وحددت تقديراتها لمدى تردي الوضع البيئي وتأثيره على حياة ملايين الناس.

وبدأت ظاهرة الاحتباس الحراري تظهر في العراق بشكل واضح، خلال العام الحالي، مع ارتفاع معدلات الغازات الدفيئة بسبب حرق الغاز المصاحب لحقول النفط وعدم الالتزام بالمحددات البيئة في تقليل الانبعاثات من المصانع وارتفاع معدلات التلوث البيئي.