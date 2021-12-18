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في أربيل.. تفكيك خلية لداعش خططت لشن هجمات (فيديو)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-18T15:54:11+0000
في أربيل.. تفكيك خلية لداعش خططت لشن هجمات (فيديو)

شفق نيوز/ اعلن مجلس اسايش (امن) اقليم كوردستان، يوم السبت، تفكيك خلية لمسلحي داعش في أربيل كانت تخطط لشن هجمات في الإقليم.

وجاء في بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الخلية تتكون من مجموعة امنية قامت في الاونة الاخيرة بتشكيل مفرزة في مدينة اربيل بغية القيام بعمليات انتحارية"، مشيرا إلى أن الخلية تمكنت من تجنيد ثلاثة انتحاريين".

واوضح البيان أن أحد الانتحاريين الذين جندتهم الخلية ويدعى "هدايت" فجّر نفسه في 19 تموز الماضي في يوم عرفة عشية عيد الاضحى بمدينة الصدر شرقي بغداد العاصمة.

واضاف البيان ان "هذه المجموعة قامت بشراء الاسلحة والمستلزمات العسكرية وارسالها الى بغداد"، مبينا انه "كان من ضمن خطط المجموعة ان تقوم بعمليات انتحارية مستقبلا". 

واستدرك البيان انه "بجهود ويقظة الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان تم كشف المجموعة الارهابية واعتقال أفرادها".

ونشر رفقة البيان مقطع مصور لنص اعترافات أفراد المجموعة:

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