في أربيل.. تزويج فتاة عمرها 13 عاماً من رجل أربعيني

شفق نيوز/ بعد اقل من 24 ساعة على افشال محاولة زواج رجل ايزيدي من فتاة في الـ14 من عمرها بسبب الفارق الشاسع في العمر بينهما، تزوج رجل في ناحية حرير بمحافظة اربيل الليلة الماضية متزوج من ثلاث نساء، من مراهقة في الـ13 من عمرها.

وتمنع القوانين السارية في اقليم كوردستان زواج الصغيرات فضلا عن زواجهن من كبار السن، ويتوجب اجتياز الفتاة 18 عاما من عمرها ليتسنى لها الزواج، الا انه في معظم الاحيان تلجأ العوائل لرجال الدين لتزويج بناتها القاصرات.

وفي احدث قصص تزويج الفتيات القاصرات من رجال يكبروهن في العمر بسنوات طويلة، وردت قصة اقرب الى الخيال حول تزويج فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 تسديدا للديون.

وأوردت ناشطة نسوية تفاصيل قصة تزويج فتاة قاصر من أجل سداد الديون من رجل من أهالي منطقة حرير بمحافظة اربيل.

وقالت الناشطة النسوية كزال نوري، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كوردية، إن القصة حقيقية والفتاة عربية وليست كوردية، والرجل كوردي وقد أخذها عوضا عن الدين واسمه مهدي ناصر من اهالي حرير التابعة لقضاء شقلاوة ويعيش الان في مدينة اربيل.

واضافت نوري ان الرجل متزوج من امرأتين اخريتين احداهما كوردية والاخرى عربية، والان تزوج هذه الفتاة بدلا عن مبلغ من المال مقداره 5 ملايين دينار يدينها له والد الفتاة.

وقالت نوري، إن الرجل يبلغ الاربعين من العمر وسبق له ان تزوج ثلاث مرات وطلق احداهن ومازالت اثنتان منهن بعهدته.

كما اضافت نوري انه تم التواصل مع العائلة ويقول الرجل انه لم يتزوج الفتاة بدلا عن الدين، بل ان ابوها كان صديقه وقال له ان له ابنة في 13 عاما ويريد تزويجها من رجل صالح ولذلك رغب ان يتزوجها بنفسه.

واوضحت نوري ان الفتاة وزوجتي الرجل الاربعيني الاخريات قبلن بالزواج، مضيفة أنه اذا كانت الفتاة قد تم اخذها كرهينة من اجل 5 ملايين دينار وتم اخذها بالقوة من ابيها والان تم تزويجها من الرجل فليس بالإمكان إلغاء الزواج.

واضافت الناشطة كزال نوري ان صاحب الدين والمديون اصبحا رجل ونسيبه، وفي هذه الحالة ومن اجل رد الاعتبار لبعضهما داخل المجتمع ينكران حقيقة الموضوع وينفيان ان تكون الفتاة قد اخذت رهينة بدلا عن دين.

وحول الموضوع نفسه قالت مديرة منظمة خلك للتنمية بهار منذر انه تزوج من الفتاة امس ولكن قطع المهر جرى من قبل رجل دين ولا يعرفون فيما اذا كان رجل الدين تابعا لوزارة الاوقاف ام لا.

وتمنع السلطات في كردستان زواج الفتيات القاصرات تحت سن الـ18 عاماً، إلا أن الكثير من حالات الزواج تحصل من الناحية الشرعية لدى رجال الدين بعيداً عن المحاكم.

ويأتي ذلك في وقتٍ اضطر رجل يبلغ من العمر 51 الى التراجع عن زواجه من فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عاماً وهما من الديانة الإيزيدية ويسكنان في مجمع دوميز بمحافظة دهوك.

وانتشرت صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لفتاةٍ للفتاة القاصر وهي تقفُ بجانب عريسها الخميسي الذي اضطر الى إلغاء فكرة زواجه من الفتاة القاصر، بعد حملة انتقادات لاذعة وواسعة طالته على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعته الى تقديم اعتذار والتراجع عن قرار الزواج من الفتاة القاصر.