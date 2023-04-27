في أربيل.. الألعاب النارية تودي بحياة طفل "حرقاً" وإصابة آخر

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، بوفاة طفل "حرقاً" فيما أصيب صديقه بجروح بسبب الألعاب النارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة وقعت في قرية (گزنة) التابعة لناحية (بحركة) في أربيل حيث كان طفلان من نفس العمر يلهوان بالألعاب النارية قرب خزان للنفط الأمر الذي تسبب باحتراق الخزان وإصابة الطفلين بحروق نقلا على إثرها إلى المستشفى".

واضاف أن "الطفل (عبد الله فرهاد عزيز) توفي متأثراً بجراحه وهو يبلغ من العمر 11 عاماً، وحالة الطفل الثاني غير مستقرة حتى الآن".