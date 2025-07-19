في أربيل.. القبض على متهم ببيع "دولار ليبي" (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية أسايش محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن القاء القبض على متهم ببيع ما يزعم انه "دولار ليبي" بسعر اقل من السعر الرسمي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، تم القاء القبض على المتهم (س. ب. ر)، الذي كان يروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الدولار بسعر أقل من السعر الرسمي".

وأضافت "هذا النوع من الدولار يُعرف على مواقع التواصل باسم (الدولار الليبي المحظور) وهو عملة لا وجود لها في الأصل وبعيدة تماما عن الحقيقة"، مبينة أنه "تبين أن عدة أشخاص آخرين متهمون بنفس الطريقة، إذ يروّجون لبيع هذا النوع من الدولارات، التي تكون إما دولارات مزوّرة ومطبوعة تقليديا، أو يُعطى بدلا منها ورق نقدي عراقي من فئة 250 دينارًا".

وذكر البيان أن "المديرية كانت قد حذّرت في مرات سابقة من هذه الظاهرة"، داعية المواطنين إلى "الابتعاد عن هذه الأنواع من التعاملات وهؤلاء الأشخاص، حفاظا على أموالهم وممتلكاتهم".