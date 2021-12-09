في أربيل.. افتتاح مشروع دواجن يغطي نصف حاجة المحافظة من بيض المائدة

شفق نيوز/ افتتح في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مشروع دواجن بطاقة إنتاجية تبلغ 1100 صندوق من بيض المائدة يوميا، ما يغطي نصف حاجة المحافظة من البيض.

وقالت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة الإقليم، بيكرد طالباني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بعض قطاعات الزراعة تعاني من مشاكل بسبب الازمة الاقتصادية ولكن حكومة الإقليم تحاول معالجة كل المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي والعمل على تطويره.

واشارت الى انه تم إيقاف استيراد دجاج البيض من اجل دعم المنتوج المحلي، وهذه الخطوة تضاف الى الخطوات الأخرى التي اتخذتها الوزارة بهدف تطوير قطاع الثروة الحيوانية في الإقليم.

بدوه أشاد رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم، محمد شكري، بالقائمين على انشاء مشروع الدواجن، مشيرا إلى أنه تم إكماله في مدة عام واحد.

وأضاف "هذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة ويوفر فرص عمل لـ300 شخص في الإقليم".