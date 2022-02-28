في أربيل.. اجتماع بين جامعتي فيلادلفيا وتيشك لتطوير الخطط الدراسية

شفق نيوز/ زار وفد من جامعة فيلادلفيا ومقرها العاصمة الأردنية عمان، يوم الإثنين، جامعة تيشك الدولية في اربيل عاصمة إقليم كوردستان بهدف تعزيز التعاون وتطوير الخطط الدراسية.

ولفتت صحيفة "الدستور" الأردنية الى أن الزيارة تمت خلال الفترة 16-19 شباط 2022. واوضحت أن "الوفد ضمت كل من الاستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي/ عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعميد ضمان الجودة، والدكتورة فدوى الحلايقة/ عميد كلية التمريض وعميد كلية العلوم الطبية المساندة والدكتور يزن البطاينة/ عميد كلية الصيدلة".

وتضمنت الزيارة وفقاً للصحيفة، "مناقشة العديد من المواضيع الاكاديمية المشتركة المتعلقة بتطوير الخطط الدراسية وتبادل زيارات الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعتين و تعزيز التعاون في مجال ضمان جودة البرامج الاكاديمية والاعتمادات الدولية، بالإضافة الى التعاون في مجال تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وتنفيذ البحوث العلمية المشتركة".

وثـمـن الدكتور ادريس هادي رئيس مجلس امناء جامعة تيشك الدولية الدور الذي تقوم به جامعة فيلادلفيا وتميز برامجها الأكاديمية مما جعلها في مقدمة الجامعات في الأردن، معرباً عن رغبته في تطوير التعاون بين الجامعتين بما يخدم العملية الأكاديمية.