في أربيل.. اجتماع بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لبحث تشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأربعاء، اجتماعاً في أربيل ضمن إطار المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع يُعقد بين الوفدين المفاوضين للطرفين، ويأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات سابقة تهدف إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات سياسية بشأن توزيع المناصب وتشكيل الكابينة الوزارية المقبلة في الإقليم.

وأشار المراسل، إلى أن الاجتماع ما يزال مستمراً بهدف الخروج باتفاقات بخصوص الحكومة الجديدة.

وبعد أكثر ستة أشهر على انتخابات برلمان كوردستان، ما يزال الإقليم دون حكومة جديدة وسط جمود سياسي، حيث أخفقت الاجتماعات المتكررة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في كسر حالة الانسداد، مما أطال أمد الفراغ الحكومي.

وتعثّر محاولات التفاهم تركز بشكل أساسي حول المناصب الرئيسية والسيادية والإدارية الكبرى، الأمر الذي ينذر بانعكاسات سلبية على اقتصاد الإقليم وعلاقته ببغداد ودول الجوار، فضلاً عن تأثيراته على المزاج الشعبي.

هذا التعثّر ليس الأول من نوعه، بل سبق أن شهدت الدورات السابقة تأرجحاً واضحاً بين فترات قصيرة وأخرى امتدت لنحو سنة، تخللتها مراحل من الشدّ والجذب حول تشكيل حكومة الإقليم. وتكررت خلالها الخلافات السياسية والتباينات الحزبية التي أعاقت الوصول إلى توافق نهائي، ما جعل عملية تشكيل الحكومة تمرّ دائماً بمخاض طويل ومعقّد.