في ذكرى عاشوراء.. نيجيرفان بارزاني يدعو للتلاحم وحل الخلافات

شفق نيوز – أربيل

شدد رئبس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، على ضرورة التلاحم بين العراقيين وحل الخلافات، وذلك خلال تعزيته بذكرى عاشوراء.

وقال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "‏في ذكرى عاشوراء، نستحضر قيم الحق والصبر والتضحية التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام، وما تحمله هذه المناسبة من معانٍ إنسانية نبيلة ودروس وعِبر خالدة تدعو للعدل والتسامح والسلام".

وأضاف: "‏نجدد التأكيد على روح التلاحم والأخوّة بين العراقيين، وضرورة حل الخلافات لخدمة مصلحة البلاد العليا وتعزيز الاستقرار".