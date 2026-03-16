في ذكرى حلبجة.. نيجيرفان بارزاني: إبادة لا تُمحى ووحدة الصف طريق الحماية

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن فاجعة قصف حلبجة الكيمياوي ستبقى جرحاً وطنياً، مشدداً على ضرورة إنصاف الضحايا وتعزيز وحدة الصف لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال بارزاني، في بيان، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للقصف الذي وقع في 16 آذار 1988، ورد لوكالة شفق نيوز: "نستذكر بإكبار وإكرام الشهداء الأبرياء لهذه الفاجعة التي اقترفها النظام العراقي آنذاك بحق شعب كوردستان، والتي ستظل أبداً جرحاً وطنياً ينزف".

وأضاف: "ننحني إجلالاً للأرواح الطاهرة لشهداء حلبجة وشهداء كوردستان كافة، ونتوجه بتحياتنا لذويهم الشامخين ولجميع الضحايا".

وتابع بارزاني: "لم تكن حلبجة مجرد محاولة لمحو الكورد جسدياً، بل جريمة ضد الإنسانية واستهدافاً وحشياً لإرادة شعب كان يطالب بالحياة والحرية وحسب، وستبقى حلبجة شاهداً تاريخياً حياً في وجدان العالم، لتعتبر منه الإنسانية وتعمد إلى منع تكرار هذا النوع من الإبادة الجماعية في أي مكان من العالم".

وجدد تأكيده على مسؤولية الحكومة الاتحادية العراقية تجاه حلبجة وضحاياها، فبموجب قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الذي عدّ القصف الكيمياوي لحلبجة جريمة إبادة جماعية، يجب عليها أن تعوّض الضحايا تعويضاً عادلاً.

وتابع بارزاني، قائلاً: "في إقليم كوردستان، يجب تقديم أفضل الخدمات والرعاية اللازمة للمصابين في تلك الجريمة"، مبيناً أن "اليوم، بينما تمر المنطقة بأوضاع حرب خطيرة، يقع على عواتقنا جميعاً واجب جسيم للحفاظ على إقليم كوردستان، وفي ظل هذا الظرف الحساس، فإن الطريق الوحيد لحماية المكتسبات ومواجهة التحديات يتمثل في وحدة الصف والتلاحم، نحن جميعاً مدينون لدماء الشهداء، وخير وفاء لأرواحهم الطاهرة هو العمل يداً بيد لإبعاد المخاطر عن شعب وأرض كوردستان".

وختم حديثه بالقول: "رغم كل التحديات، نتطلع بأمل ورجاء إلى مستقبل أفضل لشعب كوردستان، وواثقون من أن مستقبل شعب كوردستان مشرق، سلاماً للأرواح الطاهرة لشهداء حلبجة وجميع شهداء كوردستان".

ويُحيي أهالي حلبجة في السادس عشر من آذار/ مارس من كل عام ذكرى القصف الكيمياوي الذي تعرضت له المدينة عام 1988 إبان حكم النظام العراقي البائد، والذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين.