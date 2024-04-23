في ذكرى تأسيسها.. أربيل تحتضن معرض "بورتريه" لجميع محافظيها الـ42 (صور)

شفق نيوز/ افتتح اليوم الثلاثاء، معرض فني للبورتريه بمناسبة الذكرى الـ101 لتأسيس محافظة أربيل، حيث افتتح المعرض اوميد خوشناو محافظ اربيل الـ 42، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام.

وكان "عثمان" أول قائد للواء أربيل عام 1923. وكان أحمد عثمان أول قائد للواء حتى عام 1958، وكان آخر حاكم للواء أربيل هو خالد النقشبندي، الذي كان الحاكم التاسع عشر للمحافظة في عهد الملكية العراقية 1959-1962، وأول حاكم للجمهورية العراقية هو علاء الدين محمود.

وفي عام 1958، بعد ثورة 14 تموز/ يوليو، تحول العراق من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري. وفي عام 1991، كان منذر النقشبندي، المحافظ الخامس والثلاثين لأربيل، آخر محافظ يتم تعيينه في نظام الحكم العراقي.

وكان أول حاكم لأربيل بعد تأسيس حكومة إقليم كردستان هو عبد المهيمن بارزاني، في حين شغل نوزاد هادي، منصب محافظ أربيل لمدة 15 عاماً بين عامي 2004 و2019

وشهدت أربيل حتى الآن تنصيب 42 محافظا، منهم الـ42 أوميد خوشناو الذي أصبح محافظا في 2021 وما زال مستمرا في منصبه.