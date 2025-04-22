نقابة صحفيي كوردستان تخشى من تأثير التكنولوجيا على العمل الإعلامي

شفق نيوز/ أقامت نقابة صحفيي كوردستان مراسم احتفال بمناسبة الذكرى الـ 127 لتأسيس الصحافة الكوردية تحت شعار "الإصلاح وتنظيم الإعلام.. آليات ومشاريع للحل".

وافتتح مراسم الاحتفال نقيب صحفيي كوردستان آزاد حمد أمين في كلمة له أشار فيها إلى أن "إعادة تنظيم الإعلام وتعديل قانون صحفيي كوردستان كان دائما ضمن خططنا"، داعيا إلى إعادة تنظيم الاعلام لحماية الصحفيين بموجب الحصانة وقانون العمل.

وقال أيضاً إن التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة على المستويات والمجالات كافة، وقد أثر نطاق هذا العلم على العمل الإعلامي، وفي كوردستان كان التأثير أكبر، لذلك نحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة تنظيم الإعلام في كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الفعالية التي حضرها نخبة من الأكاديميين والمثقفين والصحفيين، شهدت كلمات ونقاشات تناولت مسيرة الصحافة الكوردية، التي وُصفت بأنها تاريخ حافل بالفخر والنضال السياسي والثقافي والوطني، وأنها رغم مرورها بمراحل صعبة، تمكّنت من الاستمرار والوصول إلى ما يُعدّ اليوم منجزًا إعلاميًا في فضاء الحرية.

وأضاف أن برنامج المناسبة تضمن عقد ندوتين حواريتين، الأولى بعنوان "تنظيم الإعلام"، والثانية حول "تأثير الذكاء الصناعي والتحديات التي تواجه الإعلام"، حيث شارك فيها عدد من الأكاديميين والصحفيين الذين قدّموا رؤاهم وانتقاداتهم.

وفي ختام الاحتفال، مُنح الصحفي الكوردي المعروف جمال خزندار جائزة الصحافة الذهبية"، تقديرًا لدوره البارز في توثيق التاريخ الإعلامي من خلال تأليفه موسوعة الصحافة الكوردية.

ويحيي اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء المصادف 22 من شهر نيسان/أبريل 2025، "يوم الصحافة الكوردية"، حيث صدور العدد الأول من صحيفة "كوردستان"، وتأسيس نقابة صحفيي الاقليم.

وكان برلمان كوردستان قد صادق على مقترح تحديد يوم الثاني والعشرين من نيسان في كل عام، يوما للصحافة الكوردية في الإقليم.