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في ذكرى اجتياح عفرين.. دعوات لوقف "جرائم" تركيا في سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-20T13:34:19+0000
في ذكرى اجتياح عفرين.. دعوات لوقف "جرائم" تركيا في سوريا

شفق نيوز/ دعت رئيسة الهيئة التنفيذية بمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إلهام أحمد، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إيقاف "جرائم" تركيا في سوريا وإخراج قواتها من البلاد.

وقالت أحمد في تغريدة على تويتر، "في مثل هذا اليوم بتاريخ ٢٠١٨ بدأ الهجوم التركي السافر على منطقة عفرين بـ٧٢ طائرة حربية نوع f16 مدعومة بالمرتزقة الإرهابيين".

وأضافت القيادية الكوردية أن القوات التركية وفصائل معارضة موالية لها مستمرة "بارتكاب الجرائم حتى اللحظة، بصمت دولي مريع".

ودعت أحمد، المجتمع الدولي، الى "كسر صمته وايقاف جرائم تركيا وانهاء احتلالها لاراضينا السورية".

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة لاجتياح تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها لمنطقة عفرين الكوردية شمال سوريا.

 وتسبب الهجوم التركي وسيطرته على عفرين بنزوح أكثر من 300 ألف شخص من مناطقهم، بحسب منظمة حقوق الإنسان في عفرين.

وبهذه المناسبة أيضاً، خرجت تظاهرة في مدينة القامشلي، كبرى المدن الكوردية، بمنطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

ورفع المتظاهرون يافطات ورددوا شعارات تندد بالاجتياح التركي الذي وصفوه بـ"الاحتلال"، مطالبين بخروج جيشها والفصائل الموالية لها من عفرين وبقية المناطق الكوردية في سوريا.

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