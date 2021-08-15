في ديرك.. رجل تسعيني لم يشرب الماء منذ أكثر من 35 عاماً

شفق نيوز/ العم محمد سليم محمد صالح ذو 95 عاماً لم يشرب الماء منذ أكثر من 35عاماً، دون أي سبب يذكر بتركه لمياه الشرب.

محمد سليم أب لسبعة شباب وخمس بنات من مواليد قرية قلدومان جنوب مدينة ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا، على حدود اقليم كوردستان والادارة الذاتية.

ويقول محسن ابن محمد سليم الأوسط لوكالة شفق نيوز؛ إن "والدي لم يشرب الماء منذ أكثر من 35عاماً، كل ما أذكره بأنه ذات مرة أصيب بوعكة صحية، وترك المياه لأنه أحسّ بمرارة فيها".

وتابع أن "صحته جيدة جداً، ولم يكن يعاني يوماً ما من نقص في المياه، ومشروبه المفضل هو الشاي، الا بعض المرات يشرب اللبن، ولكنه حتى في مرضه يشرب الشاي مع أدويته بدل الماء".

وأشار محسن إلى أن "عودة والده إلى شرب الماء خلال هذا العام، تعود لفقدانه الذاكرة منذ بضعة أشهر، حيث يشربها ولكن بشكل قليل جداً ودون إرادته".

ومن جانبه؛ أكد محمد حمو أحد سكان قرية قلدومان أن "محمد سليم لم يكن يرغب في الماء أبداً، حتى بأيام الفلاحة وسقاية القطن خلال فصل الصيف الحار، فكان يروي عطشه بالشاي مهما كان عمله شاقاً".

وأوضح حمو؛ أن "كل من عاش زمانه وإلى يومنا هذا يشهد على ذلك، وأي شخص لايعرفه يستغرب من أمره ومن صحته بهذا العمر ولا يشرب الماء".

"بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء" جملة يكررها العم محمد سليم بعد فقدان ذاكرته وعودته إلى شرب الماء بعد فترة انقطاع دامت أكثر من 35 عاماً.