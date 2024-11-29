في دورته السادسة.. مشاركة دولية فاعلة بمعرض السليمانية الدولي للكتاب (صور)

شفق نيوز/ يواصل معرض السليمانية الدولي للكتاب فعالياته لليوم الثاني على التوالي ضمن دورته السادسة، يوم الجمعة، بمشاركة أكثر من 900 جهة من 13 دولة ما بين مؤسسات ودور نشر ومكتبات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المعرض يتضمن أكثر من 50 ألف عنوان متنوع تشمل الأدب، والفنون، والعلوم، والفكر، ليكون منصة ثقافية تجمع الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية.

اهتمام دولي وحضور جماهيري

ويقول مدير المعرض، حسن رحيم، لوكالة شفق نيوز، إن الدورة الحالية تتميز بحجم المشاركة الدولي والمحلي، والمعرض شهد نقلة نوعية هذا العام، بمشاركة 900 جهة من 13 دولة، وعرض أكثر من 50 ألف عنوان، وهو ما يعكس تنوعاً ثقافياً وحراكاً معرفياً مميزاً.

ويضيف "المعرض ليس فقط منصة لعرض الكتب، بل مساحة للتواصل الثقافي، ونهدف إلى تعزيز القراءة والوعي الفكري، بالإضافة إلى تقديم فرصة للناشرين لعرض إنتاجهم أمام جمهور واسع".

فعاليات وتجربة تفاعلية

ويشير رحيم إلى أن المعرض يتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة مثل توقيع الكتب، والندوات الحوارية، وورش العمل، التي تشجع على التفاعل بين المثقفين والقراء.

ومن بين المشاركين، قالت الكاتبة لمياء عبد الله، التي قدمت أحدث أعمالها الأدبية، في تصريح لوكالة شفق نيوز "المعرض يفتح آفاقاً جديدة أمام الكتاب للتواصل مع جمهورهم، ويوفر بيئة مميزة لدعم الحركة الثقافية".

في حين يوضح الناشر أحمد سامي، مدير إحدى دور النشر المشاركة في حديثه لوكالة شفق نيوز "المعرض فرصة لتعزيز علاقاتنا مع المكتبات والمؤسسات الثقافية في إقليم كوردستان. شهدنا إقبالاً كبيراً من الزوار المهتمين بالكتب المتخصصة، وهو ما يعزز قيمة الحدث".

من جهته، يعرب علي كريم، أحد الزوار، عن إعجابه بالتنظيم وحجم المشاركة، قائلاً "المعرض يتيح فرصة فريدة للاطلاع على كتب من دول مختلفة، بالإضافة إلى أن الأسعار مناسبة وتلبي احتياجات مختلف الفئات".

دور بارز لتعزيز القراءة

محمد جاسم، أحد المسؤولين عن الجناح الثقافي في المعرض، يؤكد في حديثه لوكالة شفق نيوز على أهمية المعرض في تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع، قائلاً "مثل هذه الفعاليات تقدم مساحة حيوية للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة. نحن سعداء بحجم الإقبال ونوعية الكتب التي يتم عرضها".

أبرز ملامح المعرض

حجم المشاركة: يضم أكثر من 900 مؤسسة ودار نشر ومكتبة.

التنوع الدولي: مشاركة 13 دولة تقدم تنوعاً ثقافياً ومعرفياً.

عدد العناوين: عرض أكثر من 50 ألف عنوان تغطي مختلف المجالات.

المدة الزمنية: يستمر المعرض 11 يوماً من 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري إلى 8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

الفعاليات المصاحبة: ندوات، توقيع كتب، وورش عمل تفاعلية.

أوقات الزيارة: مفتوح يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

ويعد معرض السليمانية الدولي للكتاب من أبرز الفعاليات الثقافية في العراق، حيث انطلقت أولى دوراته قبل ست سنوات، وتطور المعرض ليصبح ملتقى ثقافياً دولياً، يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة ودعم الصناعات الثقافية في إقليم كوردستان.

وتشهد الدورة الحالية زخماً غير مسبوق في عدد المشاركات وحجم الفعاليات، مما يعكس أهميته كحدث ثقافي بارز في المنطقة.