في دهوك وزاخو.. كلاب سائبة تقتل طفلاً وتصيب آخر وغرق 3 أشخاص

شفق نيوز- دهوك/ زاخو

أفا مصدران أمنيان في محافظة دهوك، إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الأحد، بأن كلاباً سائبة هاجمت طفلين ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بجروح، فيما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم غرقاً في أحد الأحواض المائية.

​وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كلاباً سائبة هاجمت الطفلين في منطقة دوميز جنوبي دهوك ما أدى إلى وفاة أحدهما متأثراً بجراحه ويبلغ من العمر خمس سنوات بينما أصيب الآخر بجروح وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي زاخو، أوضح المصدر أن "ثلاثة أشخاص سقطوا في أحد الأحواض المائية في قرية كولي التابعة لناحية باتيل، ما أدى إلى غرقهم"، مشيراً إلى أن "الضحايا من خارج محافظة دهوك وتم انتشال جثثهم ونقلها إلى دائرة الطب العدلي في دهوك".