في دهوك وزاخو.. جريمتان غامضتان تشغلان الشرطة

شفق نيوز/ أفاد مسۆول اعلام دائره‌ شرطة عقرة في دهوك، نیجيرفان فخر الدین، يوم الخميس، بالعثور على جثة رجل قضى بظروف غامضة، فيما عثرت شرطة إدارة زاخو على جثة امرأة أثار مقتلها عدة تكهنات.

وقال فخر الدين لوكالة شفق نيوز، ان "شرطة قضاء عقرة عثرت اليوم على جثة رجل يبلغ من العمر 45 عاماً وعليها آثار ثلاث إطلاقات نارية، في قرية مزرينكان".

وبين انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في محافظة دهوك، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته"، مشيرا الى ان "الرجل كان يعاني من مرض نفسي".

وفي الشأن نفسه، أفاد فخر الدين بأن "شرطة إدارة زاخو عشرت على جثة امرأة في منطقة قريبة من ناحية دركار شمالي زاخو، تم قتلها بآلة حادة".

وأضاف "الجريمة ما زالت غامضة وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة".

ولفت إلى أن "المرأة كانت قد تركت زوجها وأطفالها بسبب التعنيف الأسري وسبق لها أن سجلت شكوى لدى دائرة العنف الأسري في زاخو".