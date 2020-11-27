في دهوك .. ناشطون يمنعون زواج خمسيني من فتاة تبلغ 15 عاماً

شفق نيوز/ أثارت خطبة رجل يبلغ من العمر 51 عاماً من فتاة في سن 15 عاما غضب واستياء ناشطين مدنيين بمجال حقوق الانسان في محافظة دهوك.

وأراد الرجل الذي هو في بداية العقد الخامس من العمر وينتمي الى الديانة الإيزيدية الارتباط بالفتاة في مجمع "دوميز" في دهوك ولكن الانتقاد اللاذع والضغط الكبير الذي تعرض له من قبل اولئك الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي جعله يتراجع عن قراره.

و وفقاً لعادات وتقاليد الطائفة الايزيدية لا يُسمح للفتاة دون سن الـ18 الزواج، وقد اعتبر الناشطون محاولة ذلك الرجل الزوج من تلك الفتاة بـ"الكارثة والجريمة" التي لا تُغتفر.

وبهذا الشأن دعا مدير شؤون الايزيديين في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان خيري بوزاني، الأسر الإيزيدية الى الاهتمام بأبنائها، وألاّ تسمح بالزواج لمن هم دون السن القانوني.