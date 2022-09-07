سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في دهوك.. مقتل شخص وإصابة آخر خلال مطاردة مسلحة مع الشرطة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-07T14:31:35+0000
في دهوك.. مقتل شخص وإصابة آخر خلال مطاردة مسلحة مع الشرطة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة دهوك، يوم الاربعاء، عن مقتل شخص وإصابة آخر وفرار ثالث خلال مطاردة مسلحة بعد محاولتهم قتل فتاة في المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، المقدم هيمن سليمان، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "مركز شرطة مجمع شاريا تلقى بلاغا من فتاة تعرضت لتهديد بالقتل من قبل ثلاثة أشخاص".

وبين ان "مفارز الشرطة قامت بمتابعة المهددين لمنع اقتراف جريمة قتل الفتاة، إلا أنهم لم يسلموا أنفسهم وحاولوا الفرار وجرى تبادل لإطلاق النار، ما ادى الى مقتل  شخص وإصابة آخر في سيارة كانت تقل المتهمين الثلاثة".

واشار سليمان الى تشكيل لجنة برئاسة مدير شرطة سميل وضباطاً مختصين للتحقيق في الحادث.

related

دهوك تعلن تعافي 30 مصاباً من كورونا

Date: 2020-08-07 16:36:45
دهوك تعلن تعافي 30 مصاباً من كورونا

بعد يوم على زيارة الكاظمي .. الطائرات التركية تقصف شمالي دهوك

Date: 2020-12-18 11:44:12
بعد يوم على زيارة الكاظمي .. الطائرات التركية تقصف شمالي دهوك

الاتروشي ينهي مسيرة 6 اعوام من رئاسته للحكومة المحلية لدهوك ويشكر هؤلاء

Date: 2020-06-24 19:34:06
الاتروشي ينهي مسيرة 6 اعوام من رئاسته للحكومة المحلية لدهوك ويشكر هؤلاء

الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

Date: 2020-10-14 04:42:56
الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

دهوك.. مصرع واصابة خمسة اشخاص في حادث مروري على طريق الموصل

Date: 2021-10-26 12:05:48
دهوك.. مصرع واصابة خمسة اشخاص في حادث مروري على طريق الموصل

بمناسبة اليوم العالمي لـ"التوعية بالألغام".. 366 حقلا حصيلة عمل شؤون الألغام في دهوك

Date: 2021-04-04 14:07:45
بمناسبة اليوم العالمي لـ"التوعية بالألغام".. 366 حقلا حصيلة عمل شؤون الألغام في دهوك

دهوك.. إلغاء نشاطات عدة من احتفال "ذكرى استحداث المحافظة"

Date: 2022-05-27 12:15:55
دهوك.. إلغاء نشاطات عدة من احتفال "ذكرى استحداث المحافظة"

إنطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في دهوك

Date: 2021-03-06 07:01:01
إنطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في دهوك