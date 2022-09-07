في دهوك.. مقتل شخص وإصابة آخر خلال مطاردة مسلحة مع الشرطة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة دهوك، يوم الاربعاء، عن مقتل شخص وإصابة آخر وفرار ثالث خلال مطاردة مسلحة بعد محاولتهم قتل فتاة في المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، المقدم هيمن سليمان، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان "مركز شرطة مجمع شاريا تلقى بلاغا من فتاة تعرضت لتهديد بالقتل من قبل ثلاثة أشخاص".

وبين ان "مفارز الشرطة قامت بمتابعة المهددين لمنع اقتراف جريمة قتل الفتاة، إلا أنهم لم يسلموا أنفسهم وحاولوا الفرار وجرى تبادل لإطلاق النار، ما ادى الى مقتل شخص وإصابة آخر في سيارة كانت تقل المتهمين الثلاثة".

واشار سليمان الى تشكيل لجنة برئاسة مدير شرطة سميل وضباطاً مختصين للتحقيق في الحادث.