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في دهوك.. قطع ومواقع أثرية عمرها آلاف السنين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-19T16:21:16+0000
في دهوك.. قطع ومواقع أثرية عمرها آلاف السنين

شفق نيوز / أعلنت دائرة الآثار في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن خطة لتوسيع وبناء قاعات عرض القطع الأثرية.

وقال مدير دائرة الآثار في دهوك، بيكس جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "قاعات العرض في الدائرة تستوعب 700 قطعة أثرية خلال الفترة الحالية وأن 4500 قطعة أثرية أخرى محمية في مخزن الدائرة".

وأوضح جمال، أن دائرته بصدد "بناء قاعتين إضافيتين لعرض القطع الأثرية الأخرى"، مبينا أن "القطع المعروضة في متحف دهوك، تعود إلى حقب تاريخية مختلفة من 12 ألف سنة قبل الميلاد، ولغاية نهاية عهد الإمبراطورية العثمانية".

وأشار إلى أن دائرته تنسيق حاليا مع دائرة السياحة في دهوك لحث السائحين على زيارة المناطق الأثرية في المحافظة، إلى جانب المناطق السياحية الأخرى".

وأضاف جمال، أن "وفوداً دبلوماسية وجامعية وأخرى سياحية تزور متحف دهوك، لكن هناك مواقع سياحية أثرية تحتاج إلى تسويق إعلامي لتوجه السائحين إليها".

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