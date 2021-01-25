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في دهوك.. فتاة كفيفة تقهر المستحيل بمشروع رائد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-25T16:33:44+0000
في دهوك.. فتاة كفيفة تقهر المستحيل بمشروع رائد

شفق نيوز/ تجربة رائدة على مستوى اقليم كوردستان لإعداد وترجمة كتاب وتحويله الى خط "برايل" للمكفوفين، انجزته فتاة كفيفة في محافظة دهوك.

ريزين احمد علي فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تستلهم خبرتها في اعداد اول كتاب بخط برايل للمكفوفين في دهوك، ونجحت في وضع ست نسخ من كتاب بخط برايل الخاص بالقراءة للمكفوفين بين ايدي المكفوفين للاستفادة منها.

وتتحدث الفتاة ذات الـ 19 ربيعا عن صعوبات في اعداد مشروعها وخاصة توفير الورق الخاص لخط برايل ونقص المطابع التي تستخدم هذا الخط.

وتوضح في حديثها لوكالة شفق نيوز، "قمت باصدار ست نسخ بخط يدي، مع الاسف لم تساعدني اي مطبعة لندرة هذه المطابع في دهوك، وقد وضعت النسخ الست من كتابي في مراكز للمكفوفين للاستفادة منها وكتابي هذا يضم  كلمات كوردية وانجليزية". 

ريزين احمد لديها مشروع اخر لترجمة كتاب عن التنمية البشرية الى خط برايل، مشيرة الى ان الكتب المتوفرة بخط برايل هي كتب متوفرة  باللغتين الانكليزية والعربية فقط، وأن كتابها هو اول كتاب برايل باللغة الكوردية بمساعدة من احدى صديقاتها ومعلمتها في مركز المكفوفين.

وانجزت ريزين مشروعها في ستة أشهر فقط قاهرة المستحيل، وتتمنى دعما لانجاز مشاريع اخرى خلال الفترة المقبلة.

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