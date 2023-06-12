في دهوك.. خلاف عائلي يودي بحياة شخص وإصابة آخر

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة دهوك، يوم الاثنين، عن مقتل شخص وإصابة آخر من عائلة واحدة جراء خلاف مع أبناء عمومتهم.

وقال مسؤول اعلام شرطة دهوك، العقيد هيمن سليمان، لوكالة شفق نيوز، ان "الجريمة وقعت في الساعة السادسة من صباح اليوم، بعد شجار بين الضحية وأبناء عمومته ما أدى الى مقتله واصابة شقيقه بجروح بليغة".

وبين ان "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي، والجريح الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت بملاحقة ثلاثة متهمين بعد ان فّروا من موقع الجريمة".