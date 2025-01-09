في دهوك.. اكتشاف أثري عمره 8000 عام (صور)

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة آثار دهوك، بيكس بريفاكني، يوم الخميس، عن اكتشاف موقعين أثريين أحدهما عمره ثمانية آلاف عام من العصر الحجري الحديث.

وقال بريفاكني لوكالة شفق نيوز، إنه تم اكتشاف الموقعين في منطقتي "أسينكران" و"كانيسبان" الواقعتين في سهل نافكور بالقرب من ناحية روفيا شرقي محافظة دهوك.

وأوضح أن هذا الاكتشاف في"أسينكران" يتضمن أولى أشكال إنتاج الفخار المصحوب بمعالجة الحبوب ويعود تاريخها إلى أكثر من 8000 عام.

وأضاف أنه تم العثور في موقع "كانيسبان" الذي يمثل مستوطنة تعود إلى العصر الحجري الحديث في الألفية السابعة قبل الميلاد، على آثار تشير إلى بدايات التخصص الزراعي والإنتاج الحرفي وفي الموقع القريب "أسينكران" تم الكشف عن مبنيين استثنائيين يعودان إلى نحو 7000 عام.

وأوضح أنه يطلق على هذين المبنيين "المبنى المستطيل من الطوب الطيني" و"المبنى الأبيض" وقد بنيا على تل مرتفع وكانا يمثلان مقرات للنخب الاجتماعية في ذلك العصر.

وأشار بريفاكني إلى أن هذه الاكتشافات جاءت كجزء من حملة التنقيب ضمن مشروع مشترك بين دائرة الآثار في دهوك وجامعة أودينة الإيطالية بإشراف المديرية العامة للآثار والتراث في إقليم كوردستان.

وبين أن هذه الحملة تهدف إلى فهم التحولات التي شهدتها المجتمعات الزراعية الأولى، من مجتمعات ذات طابع مساواتي إلى مستوطنات معقدة ذات تخصص في العمل وتراتبية اجتماعية.

ووصف بريفاكني هذا الاكتشاف بأنه "خطوة مهمة" نحو إعادة بناء تاريخ تطور المجتمعات البشرية في المنطقة مسلطاً الضوء على أهمية إقليم كوردستان كواحد من المراكز الرئيسية لنشوء الحضارة البشرية.