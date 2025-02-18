في دباشان.. بافل طالباني يبحث مع وفد إمرالي عملية السلام في تركيا

شفق نيوز/ بحث بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، مع وفد إمرالي برئاسة بروين بولدان وسري سوريا أوندر، في دباشان عملية السلام في تركيا.

وذكر بيان للاتحاد الوطني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء حضره قوباد طالباني، عضو المكتب السياسي، حيث نقل وفد إمرالي تحيات ورسالة عبد الله أوجلان إلى بافل جلال طالباني، كما ناقشوا مواقفهم السياسية وخياراتهم بشأن التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى قضية السلام في تركيا ومحادثاتهم مع أوجلان.

من جانبه، رحب طالباني بالوفد بحرارة، وعبّر عن رؤيته واستراتيجية الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن المرحلة الجديدة من عملية السلام في تركيا، مؤكداً دعمهم لأي مبادرة تسهم في حماية حقوق الشعب الكوردي في تركيا. كما شدد على أن الاتحاد الوطني سيواصل دوره في تعزيز هذه الجهود التاريخية التي أرسى أسسها الرئيس مام جلال منذ عام 1993.

وأشار رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال اللقاء إلى أنه ما لم يتم إيجاد حل للقضية الكوردية، فإن المنطقة لن تشهد سلامًا واستقرارًا شاملاً. وأكد أن القضية الكوردية لا يمكن حلها بالسلاح والصراع، بل إن السبيل الوحيد لذلك هو العودة إلى الحوار والمفاوضات الجادة. وأضاف: “نأمل أن نعمل جميعًا بإصرار ومسؤولية لتعزيز هذه الفرصة التاريخية على أساس الشراكة والأخوة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار.”

وفي جانب آخر من حديثه، شدد طالباني على إيمانهم بالأخوة والتعايش السلمي، مؤكداً أنهم لن يشكلوا تهديدًا لأي دولة مجاورة، وأنهم يسعون لترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين الجميع.

وأضاف: "اليوم نحن مبادرون، وسنبقى ندعم الحوار بدلًا من التهديدات، ونمد يد الأخوة إلى الجميع، آملين أن تكون هناك نوايا جادة لترسيخ الأخوة الكوردية-التركية وتعزيز هذه الجهود الوطنية".

ووفد "إمرالي" هو مجموعة من السياسيين أو الشخصيات التي كانت تزور زعيم حزب العمال الكوردستاني (PKK) عبد الله أوجلان، في سجن إمرالي بتركيا، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 1999.

ويضم الوفد الزائر شخصيات بارزة، من بينها سري ثريا أوندر، بروين بولدان، وكسكين بايندر، حيث كان قد وصل إلى أربيل يوم السبت 15 فبراير 2025 قبل توجهه إلى السليمانية لاستكمال جدول لقاءاته.

وكان الوفد اجرى لقاءات يوم أمس في أربيل مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بالإضافة إلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، حيث حمل رسالة من زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان.

ومن المنتظَر أن يصدر عن أوجلان خلال الأسابيع المقبلة "نداء تاريخي"، يُرجَّح أن يكون بوابة لحلّ النزاع بين حزب العمال الكوردستاني وأنقرة.

وقد أكّد الزعماء السياسيون الكورد اقتراب هذا النداء، موضّحين أنه سيُعلَن قبل موعد عيد نوروز في 21 مارس/آذار المقبل.

يُذكر أنّ جهود المصالحة بين الكورد وأنقرة ظلت متوقفة لنحو عقد من الزمن، إلى أن أطلق زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي -المتحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مبادرة لإحياء مسار الحل.

وشن حزب العمال الكوردستاني صراعا مسلحا ضد الحكومة التركية منذ عام 1984 وذلك في إطار مساعيه للحصول على دولة مستقلة للكورد في تركيا.

ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم منذ اندلاع الصراع بين الطرفين الذي وصل إلى ذروته أواسط تسعينيات القرن الماضي.

ودُمرت آلاف القرى الكوردية في جنوب شرقي وشرقي تركيا، مما اضطر مئات الآلاف للنزوح.

غير أن حزب العمال تراجع عن مطلبه الأولي باستقلال المناطق الكوردية داخل تركيا، وصار يدعو إلى حصول الكورد الأتراك على الحكم الذاتي.

وتلقى الحزب ضربة معنوية كبيرة عام 1999 باعتقال زعيمه عبد الله أوجلان، وسجنه في تركيا بتهمة الخيانة لكن ذلك لم يؤثر على نشاط الحزب.

وطلب أوجلان في عام 2013 بوقف إطلاق النار وحث الحزب على الانسحاب من المناطق التركية، في اعلان وصفه "بالتاريخي".

لكن وقف اطلاق النار انتهى عام 2015 عندما شنت تركيا غارات جوية ضد معسكرات حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق.

وتصنف تركيا، شأنها شأن العديد من البلدان الغربية، حزب العمال بانه منظمة إرهابية، ومن ثم رفضت الدخول في مفاوضات معه، لكنها عرضت منح عفو محدود عن اعضائه.