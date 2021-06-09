في "خورمال".. طبيعة خلابة وعيون كبريتية للعلاج (صور)

شفق نيوز/ تعد منطقة "خورمال" في محافظة حلبجة من مناطق الجذب السياحي في اقليم كوردستان، لما تمتاز به من طبيعة خلابة، إلى جانب ينابيع المياه الجوفية ومنها العيون الكبريتية التي تستقطب العديد ممن يعانون من مشاكل صحية خصوصاً في الامراض الجلدية والعضلية.

يقول مسؤول حمام الكبريت في خورمال، هوشمند علي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنطقة معروفة بالمياه الكبريتية العلاجية للكثير من الامراض، ويرتادها السياح من كل مناطق العراق".

وأضاف "يحتوي الحمام على أحواض رجالية ونسائية منفصلة عن بعضها, كما أن سعر الدخول إلى الحمام رمزي، بالإضافة إلى وجود عبوات بلاستيكية من المياه الكبريتية".

السائح نورس ابراهيم، من محافظة ديالى، يقول لوكالة شفق نيوز "اتينا اليوم لزيارة منطقة خورمال للسياحة مع الاصدقاء, وارتأينا أن نأتي الى هذا الحمام الكبريتي لما سمعنا عنه من قدرة على علاج الامراض الجلدية وانا اعاني من طفح جلدي واتمنى ان اتحسن بهذه المياه الطبيعية".

وبحسب دراسات طبية فأن مياه الحمامات الكبريتية مناسبة لعلاج عدة امراض كالروماتيزم والشد العضلي وامراض الجلد والأوردة الدموية كما انها تخفف من حالات الارهاق العضلي والنفسي.