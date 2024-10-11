في حي "العرب".. فنان أربيلي يقيم معرضاً بلوحات فنية "عميقة" (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، معرضاً فنياً لفنان أربيلي في حيّ "العرب"، أحد أقدم الأحياء السكنية في المدينة.

وأقيم المعرض داخل أحد المنازل القديمة في حي "العرب" قرب قلعة أربيل الأثرية.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز أن المعرض سيستمر عدة أيام حيث يزوره العديد من المتذوقين للفن والمهتمين باللوحات التشكيلة.

وقال الفنان قرني جميل، صاحب المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "قمت بتصميم المعرض داخل هذا المنزل القديم حيث خصصت السلطات المحلية في أربيل المنزل ليّ لإقامة المعرض".

وأضاف "هناك أكثر من 100 لوحة بأحجام مختلفة موجودة في المنزل وموزعة بين جميع الغرف حيث تتكلم معظم اللوحات عن العلاقة بين الطبيعة والإنسان".

من جانبه، قال محمود عمر، أحد زوار المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المعرض أقيم بفكرة مختلفة عن غيرها حيث أن المكان أولاً يعطي دلالة رائعة على العراقة والتراث، إضافة إلى أن اللوحات الفنية تحمل معاني عميقة".