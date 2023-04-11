في حلبجة.. مقذوف حربي ينهي حياة شخص ويصيب اثنين بجروح

شفق نيوز/ لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بانفجار قنبرة هاون في بلدة طويلة.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة حلبجة، المقدم برزان عثمان، في تصريح صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الانفجار حصل عصر اليوم أثناء العبث بقنبرة هاون في ناحية طويلة.

وبين أن الحادث تسبب بمصرع شخص باسم (أ. ك. م) يبلغ من العمر 31 عاما من سكنة حي سرا في محافظة حلبجة، وجرح شخصين آخرين كانا معه.

وأضاف عثمان انه تم نقل المصابين الى مستشفى طوارئ حلبجة، لافتا لفتح تحقيق بالحادث في مركز شرطة طويلة.