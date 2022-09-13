في حصيلة أولية.. خسائر بأكثر من مليون دولار في حريق علوة خضار السليمانية

شفق نيوز / كشف المتحدث باسم عمال وتجار علوة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن تسبب حريق علوة الخضار، الليلة الماضية، بخسائر مالية أولية تزيد عن مليون دولار.

وقال ممثل التجار العمال والتحار في العلوة عطا محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الحريق تسبب في أضرار تزيد عن مليون دولار، ومن المتوقع أن تزداد أكثر من هذا المبلغ المعلن".

وأضاف محمد انه "بعد اندلاع الحريق في العلوة الليلة الماضية، فان اثنين من التجار تعرضوا لأضرار جسيمة، وقد أحرقت أربع شاحنات مليئة بالخضروات بالكامل، بالإضافة إلى ثلاثة متاجر تحتوي على فلفل ملون وجزر وخس".

وأشار المتحدث إلى "انه وحتى هذه اللحظة لا زالت أسباب الحريق مجهولة، فيما التحقيقات جارية بهذا الشأن".

وكان حريق، اندلع مساء الاثنين، في علوة الخضار بالسليمانية، ضمن إقليم كوردستان، وهو الثاني من نوعه سجلته المحافظة خلال اليوم ذاته، من دون معرفة الأسباب.

وسبق حريق العلوة، اندلاع حريق آخر في إحدى المصانع الكبيرة بالمنطقة الصناعية في محافظة السليمانية، دون معرفة السبب حتى الآن، حيث تواصل الجهات الحكومية التحقيق في ملابساته.