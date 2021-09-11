في حصيلة أولية.. حادث مروّع يودي بحياة 3 أشخاص بأربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مصرع ثلاثة اشخاص في حصيلة اولية لحادث تصام بين ثلاث مركبات في الطريق بين اربيل وبيرمام.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة المرور في اربيل فاضل حاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث وقع على طريق بين اربيل - بيرمام، عندما كانت سيارة حمل قادمة الى اربيل وفقد السائق السيطرة عليها بعد عطل في المكابح واصطدم بسيارتين قرب جسر بستورة ومن ثم انقلبت.

واوضح البيان الحصيلة الأولية تشير الى مصرع ثلاثة اشخاص والحاق اضرار كبيرة في السيارات الثلاث، لافتا الى ان الطريق بين اربيل وبيرمام مغلق حاليا بسبب انقلاب سيارة الحمل واستقرارها على الطريق.