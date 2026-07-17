في حصيلة رسمية.. "كادحي كوردستان" تعلن مقتل 9 من أفرادها بهجوم السليمانية

شفق نيوز - السليمانية

أعلنت جمعية كادحي كوردستان الإيرانية المعارضة، اليوم الجمعة، مقتل 9 عناصر في صفوف مقاتليها "البيشمركة"، جراء الهجوم الصاروخي الإيراني "العنيف والمكثف" الذي استهدف مقار وخياماً تابعة لها بمحيط منطقة "زركويزله" في محافظة السليمانية.

ونعت الجمعية في بيان رسمي ضحاياها الـ9 وهم كل من: ياسين كيان بوور (من أهالي شازند)، وزكريا فقيه حسن آغا (من أهالي بوكان)، وسينا صفري (من أهالي شاه آباد)، وأحمد محمودي (من أهالي بانه)، وفرهاد قمري (من أهالي ديواندره)، ورضا صادقي (من أهالي بوكان)، وكسرى رحمن نزاد (من أهالي بوكان)، وسياوان نيكي (من أهالي بوكان أيضاً)، وسروش نصري (من أهالي مريوان).

وأكد البيان أنه طيلة الأيام الـ39 الماضية، تعرضت مقار الجمعية في إقليم كوردستان لأكثر من 40 هجوماً استخدمت فيها القوات الإيرانية ما يزيد على 100 صاروخ وطائرة مسيرة.

ويأتي هذا الإعلان عقب موجة من الضربات بالصواريخ الباليستية شنتها القوات المسلحة الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، استهدفت مقار الجمعية المعارضة للنظام في طهران بمنطقة "زركويزله" ضمن الحدود الإدارية التابعة لمحافظة السليمانية.

وأفاد مصدر خاص لوكالة شفق نيوز، بأن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات ميدانية بالغة في انتشال جثامين ثمانية من الضحايا قضوا في المواقع الأولى للقصف، جراء وعورة المنطقة الجبلية ووقوع تلك المقار والخيام المستهدفة داخل تجاويف صخرية وكهوف.

وتزامن هذا القصف الصاروخي مع تطور أمني شهدته أربيل؛ حيث أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان في بيان رسمي، أن دفاعات قوات التحالف الدولي تصدت لثماني طائرات مسيرة مفخخة وأسقطتها في سماء المدينة، في الفترة ما بين الساعة 04:19 و الساعة 05:25 من صباح اليوم الجمعة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وجاء إحباط الهجوم بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تزامناً مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة إثر تبادل الضربات العسكرية العنيفة بين واشنطن وطهران.