في حادث مروري.. مصرع عنصر بقوات البيشمركة في رانية (صور)

شفق نيوز/ لقي عنصر بقوات البيشمركة مصرعه، ليلة السبت، باصطدام دراجة نارية كان يقودها بسيارة في قضاء رانية بادارة رابرين التابعة لإقليم كوردستان.

وجاء في بيان لمديرية شرطة رابرين، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل في الساعة التاسعة من ليلة السبت، على الطريق الرئيس الى دربند في حدود ادارة قضاء رانية عندما اصطدمت دراجة نارية مع سيارة من نيسان سنترا، مؤكدا وفاة سائق الدراجة.

واشار البيان الى ان سائق الدراجة يدعى (ا،ح،ا) ويبلغ من العمر 25 عاما وهو منتسب في قوات البيشمركة، لافتا الى ان جثته نقلت الى معهد الطب العدلي في رانية.

واوضح البيان ان الشرطة اتخذت الاجراءات القانونية وفتحت ملفا للتحقيق في الحادث، مشيرا الى ان التحقيقات مازالت مستمرة.