في حادث غريب.. مجهول يلقي "سمّاً" في نهر شمالي دهوك (فيديو)

شفق نيوز/ افاد شهود عيان في دهوك بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بقيام شخص مجهول بتسميم مياه أحد الأنهر ما أدى إلى نفوق آلاف الأسماك.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً ولسبب مجهول ألقى سمّاً في في نهر (صبنة) الذي يمر عبر قضاء العمادية شمالي دهوك، وتسبب بنفوق الآلاف من الأسماك الصغيرة إضافة إلى تلويث مياه النهر".

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن السلطات المحلية فتحت بالحادث لتحديد هوية الفاعل، إلا أن السبب والدافع وراء هذا العمل لم تتضح بعد.