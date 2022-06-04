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في جريمة غريبة.. ثلاثة اشخاص يقدمون على قطع أذني شاب في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-04T10:52:56+0000
في جريمة غريبة.. ثلاثة اشخاص يقدمون على قطع أذني شاب في دهوك

شفق نيوز/ في جريمة غريبة من نوعها، أقدم ثلاثة أشخاص من محافظة دهوك، على إيقاف شاب في أحد الطرقات وقاموا بقطع أذنيه.

وقال المقدم هيمن سليمان مسؤول اعلام دائرة شرطة دهوك لوكالة شفق نيوز؛ ان "3 شبان أقدموا على قطع أذني شاب في الـ18 من العمر في مخيم شاريا للنازحين الإيزيديين جنوب محافظة دهوك".

واضاف سليمان؛ ان "التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية"، مبينا أن "أسباب الجريمة لا يزال قيد التحقيق".

من جانبه؛ قال الشاب وجدي الذي يرقد الان في احدى مستشفيات دهوك لوكالة شفق نيوز؛ انه "قبل يومين كنت خارج المخيم حيث كنت انا واحد اصدقائي نتابع مباراة ايطاليا والأرجنتين في مجمع شاريا وبعد عودتي الى المخيم حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وفي الطريق تفاجئت بأحد الأشخاص  وهو يقوم بركلي ووقعت على الأرض في وادي صغير بين المخيم ومجمع شاريا".

وتابع وجدي؛ "بعدها قاموا بضربي على جميع انحاء جسدي وكانوا ثلاثة اشخاص لم اتعرف على ملامحهم".

وضاف الشباب "لقد وضعوا رأسي على الأرض وقاموا بقطع أذني الاثنين وبعدها اغمي عليه ووجدت نفسي بالمستشفى".

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